Aktionen an Fußball-EM-Stadien Verdi ruft Telekom-Mitarbeiter erneut zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft Verdi hat Telekom-Beschäftigte an den Standorten der zehn Fußball-EM-Städte zu Warnstreiks und Aktionen vor den Stadien aufgerufen. Die ursprünglich bis Dienstag geplante vierte Verhandlungsrunde im Tarifstreit mit der Deutschen Telekom in Potsdam sei bis Freitag verlängert worden, teilte Verdi am Donnerstag mit.