Ursache unklar Störungen bei der Telekom – Telefon, TV und Mails betroffen

Auf der Internetseite www.allestörungen.de zeigt ein Diagramm die Störungsmeldungen der letzten 24 Stunden. Aber auch gestern Nachmittag um 16.51 Uhr gab es bereits über 100 Meldungen. Ab 13 Uhr zeigt sich ein starker Anstieg an Störungsmeldungen. Über 6000 Meldungen gingen demnach um 15.21 Uhr bei der Website an. Die am häufigsten gemeldeten Standorte sind dabei Düsseldorf, Duisburg, Berlin, Frankfurt am Main, Wuppertal, Dortmund und Hamburg, sowie Berlin, Essen und München.