„Das Angebot ist aus der Zeit gefallen“ Telekom stellt die Telefonauskunft ein

Erinnern Sie sich noch an die kultigen Werbespots, mit denen die Telekom in den 90er-Jahren für ihre telefonische Auskunft warb? In einem davon muss sich FC Bayern-Ikone Uli Hoeneß gegen eine Horde weiblicher Fans zur Wehr setzen, die vor dem Mannschaftsbus auf die Spieler warten. Zum Schein gibt Hoeneß vor, die Privatnummern von Michael Ballack, Roque Santa Cruz und Mehmet Scholl preiszugeben. Stattdessen nennt er den flirtwilligen Damen nur die 11833 – die Nummer der Telefonauskunft der Telekom. Denn Instagram, Google und Co. waren damals noch ferne Zukunftsmusik.