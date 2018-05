Telekom-Hauptversammlung: Höttges wirbt für US-Fusion

Bonn Telekom-Chef Timotheus Höttges propagiert den milliardenschweren Zusammenschluss von T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint auf der Hauptversammlung als großen Wurf für Europas größte Telekomfirma.

"Keine Möglichkeit ist ohne Risiken. Nur wer sie eingeht, eröffnet sich den nächsten Horizont", sagte Höttges am Donnerstag auf der Hauptversammlung vor 2300 Aktionären. Ob und wann die 26 Milliarden Dollar schwere Übernahme über die Bühne geht, hängt von den Wettbewerbsbehörden und letztlich von der US-Regierung ab. Von der habe er bisher noch nichts gehört, sagte Höttges und gab vor Journalisten zu, dass der Genehmigungsprozess beim nunmehr dritten Fusionsanlauf "ein Ritt" wird. Im Bonner Kongresszentrum WCCB - es war die erste

Hauptversammlung in der Stadt, in der die Telekom ihren

Hauptsitz hat - versicherte Höttges: "Sie als Aktionäre profitieren von der Entwicklung der T-Mobile US." Zusammen mit Sprint könne die US-Tochter, an der die Telekom derzeit rund zwei Drittel hält, die US-Platzhirsche AT&T und Verizon, aber auch Comcast, Dish und Charter stärker unter Druck setzen. Aktionärsvertreter wiesen auf die Risiken hin. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal zustande kommt, wird unter 50 Prozent geschätzt", sagte Portfoliomanager Ingo Speich von Union Investment. Zudem stehe in den Sternen, ob die in Aussicht gestellten Synergien tatsächlich gehoben werden könnten oder ob man stattdessen auf einem gigantischen Schuldenberg sitzen bleibe.