Altmodische Kurznachrichten Post stellt Telegramm-Dienst ein – fast niemand wird es mitbekommen

Die Anfänge des Telegramms liegen bereits im frühen 19. Jahrhundert, als die technische Grundlage gelegt wurde. Der Clou damals: Statt einer tage- oder wochenlangen Zustellung einer Nachricht per Post wurde die Nachricht per Morseverbindung über weite Distanzen zugestellt. Anschließend musste sie nur noch am Empfängerort verschriftlicht und zugestellt werden – das war binnen weniger Stunden möglich.