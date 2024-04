„Wie ein Lauffeuer“ Telegram hat fast 900 Millionen Nutzerinnen und Nutzer

Der Onlinedienst Telegram hat nach Angaben seines Gründers Pawel Durow mittlerweile fast 900 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. „Telegram verbreitet sich wie ein Lauffeuer“, sagte Durow am Mittwoch in einem Video-Interview mit dem US-Aktivisten Tucker Carlson. Die Nutzer schätzten an Telegram die „Unabhängigkeit, die Achtung ihrer Privatsphäre und die Freiheit“. In einem Jahr wachse die Nutzerzahl wahrscheinlich auf eine Milliarde an.