120-Quadratmeter-Haus für 360.000 Euro Tchibo verkauft jetzt auch Häuser

Hamburg · Vom Kaffeeverkäufer zum Immobilienhändler: Tchibo bietet ab 25. April 2023 auch ganze Häuser an. Bis zum 23. Oktober bietet das Unternhemen Nullenergiehäuser in Holzbauweise, die mit Fenster-Infrarotheizung geheizt werden, an.

24.04.2023, 15:32 Uhr

Eines der von Tchibo angebotenen Holzhäuser. Foto: obs/Tchibo GmbH

Die Häuser produziert das Unternehmen Talis aus Husum. Ein 120-Quadratmeter-Haus mit Standardausstattung kostet demnach komplett schlüsselfertig rund 3000 Euro pro Quadratmeter - das wären rund 360.000 Euro. Talis fertigt den Angaben zufolge bereits seit mehr als 20 Jahren Holzhäuser; bundesweit stehen demnach mehr als 3500 dieser Häuser. Jedes Gebäude wird demnach nach den Wünschen des künftigen Besitzers geplant. Für die Ersteinrichtung gibt es einen Einkaufsgutschein von Tchibo in Höhe von 2000 Euro. Das Einzelhandelsunternehmen betonte, dass die Häuser die neuesten und auch künftigen Richtlinien fürs Heizen erfüllen. Für Wärme sorgt demnach eine Fenster-Infrarotheizung. Der Strom kommt aus einer großen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Tchibo bietet zum Haus auch die Finanzierung an; das Talis-Haus besitzt demnach alle Voraussetzungen für die aktuellen Förderprogramme der staatlichen Förderbank KfW. „Mit den klimafreundlichen Nullenergiehäusern möchten wir bei Tchibo dazu beitragen, unseren Kundinnen und Kunden bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu vermitteln."

