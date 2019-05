Kurz vorm 50-jährigen Jubliäum : Taschenhersteller Bree droht Insolvenz

Düsseldorf 2020 feiert das Unternehmen sein 50. Firmenjubiläum. Doch nun hat Taschenhersteller Bree Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen müssen. Denn nach einem Radikalumbau läuft vor allem das Online-Geschäft schlecht.

Ein Jahr vor seinem 50. Geburtstag hat der traditionsreiche Taschenhersteller Bree beim Hamburger Amtsgericht Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Trotz intensiver Bemühungen und einer kompletten Neuaufstellung sei es nicht gelungen, das Geschäft in die schwarzen Zahlen zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit.

Firmenchef Stefan Treiber, der in München auch die mittelständische Unternehmensberatung Candidus führt, hatte die Zentrale des Taschenherstellers erst im Herbst 2018 – nach Verlusten und Turbulenzen in den Jahren zuvor – vom niedersächsischen Isernhagen nach Hamburg verlegt. Auch die Kollektion wurde verjüngt, die Anzahl der Mitarbeiter deutlich verringert. Zusätzlich wollte Bree mit der Modernisierung der stationären Geschäfte sowie einem neuen Online-Shop eine massive Umsatzsteigerung und damit die finanzielle Wende schaffen. Diese Strategie ging aber nicht auf. In den rund 30 eigenen Filialen würden die Geschäfte zufriedenstellend laufen, der Anteil des Online-Umsatzes liege aber noch immer nur bei fünf Prozent, hieß es. „Das ist selbst für die erfolgreiche Traditionsmarke Bree zu wenig, um überleben zu können. Andere Taschenhersteller erzielen heute bereits 20 Prozent ihres Umsatzes im Online-Geschäft“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Um diese Größenordnung zu erreichen, brauche Bree deshalb einen starken, international erfolgreichen Investor aus der Branche.