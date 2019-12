Tarifkonflikt : Ufo hält an Streikplänen bei Germanwings fest

Frankfurt Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hält trotz eines Gesprächsangebots von Seiten Germanwings’ an ihrem zum Jahreswechsel geplanten Streik bei der Lufthansa-Tochter fest.

Germanwings hatte den Ausstand mitten in der Winter-Reisesaison mit dem Angebot von Schlichtungsgesprächen am Samstag noch abwenden wollen. Die Gewerkschaft erklärte daraufhin in einem Schreiben an ihre Mitglieder, auf dieser Basis könne der Streik nicht abgesagt werden.