Offenbar auch Weihnachtsfrieden abgelehnt GDL will Deutsche Bahn erneut bestreiken

Pendler und Zugreisende müssen sich erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat bereits nach der zweiten Gesprächsrunde mit der Deutschen Bahn die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Zugleich kündigte sie am Freitag in Berlin neue Warnstreiks bei der Deutschen Bahn an.