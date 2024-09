SWR-Bericht Bahn will Digitalisierung von Zugstrecken aus Kostengründen stoppen

Parallel gibt es bei der Bahn derzeit aber umfassende weitere Sanierungen und dem SWR zufolge will die Bahn offenbar weniger Geld in die Digitalisierung stecken, um so mehr Finanzmittel für die Sanierung der Haupttrassen zu haben. Die für die Modernisierung der Infrastruktur zuständige Bahngesellschaft InfraGo habe „festgestellt, dass die digitale Stellwerkstechnik zu teuer sein könnte und der Ausbau zu viel Personal binden würde“, zitierte der Sender einen Bahn-Insider.