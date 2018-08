Svenjy Schulze für raschen Glyphosat-Ausstieg

Berlin Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert ihre Kabinettskollegen Julia Klöckner und Jens Spahn auf, das Urteil eines US-Gerichts gegen die Bayer-Tochter Monsanto genau zu prüfen. Die Bayer-Aktie erholt sich vom Montagsschock.

Nach dem Urteil eines amerikanischen Geschworenengerichts gegen den Glyphosat-Anbieter Monsanto hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf einen schnellen Ausstieg aus der Anwendung entsprechender Pflanzenschutzmittel in Deutschland gedrängt: „Wir haben als Regierung einen klaren Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, den Glyphosat-Einsatz in dieser Legislaturperiode grundsätzlich zu beenden“, sagte Schulze unserer Redaktion. Es sei wissenschaftlich belegt, dass Glyphosat maßgeblich die natürliche Artenvielfalt beeinträchtige. „Umweltpolitisch ist deshalb die Beendigung der massenhaft zum Einsatz kommenden glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittel unbedingt erforderlich“, sagte die Ministerin.

Eine Geschworenenkammer in San Francisco hatte Monsanto zu einer Zahlung von umgerechnet 250 Millionen Euro an einen 46-jährigen Mann verurteilt, der an Lymphdrüsenkrebs leidet und seine Erkrankung auf Glyphosat zurückführt. Das Gericht hatte den Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Unkrautvernichters und der Krebserkrankung als erwiesen angesehen. In den Vereinigten Staaten wird nun eine Flut von Sammelklagen Tausender anderer Betroffener gegen Monsanto erwartet.