US-Finanzministerin Yellen schließt Rettung der insolventen SVB-Bank aus

In einem Interview mit dem TV-Sender CBS sagte Yellen am Sonntag, die Regierung wolle zwar „sicherstellen, dass die Probleme einer Bank nicht zu einer Ansteckung anderer, gesunder Banken führen“. Aufgrund der Gesetzesänderungen infolge der Finanzkrise im Jahr 2008 werde Washington aber keine in Schwierigkeiten geratene Großbanken mehr retten.