Größter Anteil am Sortiment: Diese Supermärkte sind am besten für Veganer geeignet

Diese Supermärkte sind am besten für Veganer geeignet

Größter Anteil am Sortiment

Berlin Die Albert Schweitzer Stiftung hat die veganfreundlichsten Einkaufsmärkte gekürt. Ergebnis: Das Angebot ist immer noch klein - wächst aber spürbar. Diese Märkte haben gewonnen.

Die Albert Schweitzer Stiftung hat Famila und Aldi zu den veganfreundlichsten Einkaufsmärkten gekürt. Aldi Nord belegt bei den Discountern mit dem größten Anteil veganer Produkte am Gesamtsortiment den ersten Platz, wie die Tierschutzorganisation am Donnerstag in Berlin mitteilte. Auf Platz zwei kommt Aldi Süd, gefolgt von Penny.