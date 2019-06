Stuttgarter Getränkehändler protestiert : 16.000 Likes für einen offenen Brief über 10.400 Einwegflaschen

16.000 Likes für einen offenen Brief über 10.400 Einwegflaschen

Stuttgart Der Getränkehändler Hans-Peter Kastner hat über Wochen die Plastikflaschen seiner Kunden gesammelt. Das Ergebnis teilte er auf Facebook – mit einem Appell an seine Kunden und Nicht-Kunden: „Reduzieren Sie unnötigen Plastikmüll“.

Hans-Peter Kastner ist ein Stuttgarter Getränkehändler. Über zwölf Wochen haben er und seine Mitarbeiter Einwegplastikflaschen- und dosen gesammelt, die der Markt überhaupt nicht verkauft. Gesetzlich ist Kastner aber dazu verpflichtet, die Pfandflaschen trotzdem anzunehmen. Das Ergebnis: 52 Säcke mit jeweils 200 Flaschen. In der Summe: 10.400 Einwegflaschen.

Ein Foto von dem Müllberg und einen offenen Brief an alle seine Kunden und auch Nicht-Kunden postete er am Montag auf Facebook. Sein Anliegen: Umweltbewusstsein schaffen.