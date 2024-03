Energiekosten Habeck will Verbraucher bei Strompreis entlasten

Im Zuge der Energiewende müssen die Stromnetze stark ausgebaut werden - damit vor allem in Norden produzierter Strom aus Windenergie in große Verbrauchszentren im Süden gelangt. Netzkosten werden über die Netzentgelte durch die Stromkunden refinanziert. Weil in weiten Teilen Nord- und Nordostdeutschlands wegen des starken Erneuerbaren-Ausbaus viel in die Netze investiert wird, sind die Netzentgelte dort merklich höher als in anderen Regionen Deutschlands.