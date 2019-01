Kohleausstieg: Strom könnte 20 Prozent teurer werden

Berlin Der Kohleausstieg wird laut RWI-Institut teuer für Stromkunden und Steuerzahler. Dabei zahlen die Deutschen schon jetzt am meisten. Die 9000 Mitarbeiter von RWE Power warten nun auf die Details zum Stellenabbau.

Der Ausstieg aus der Kohle-Verstromung könnte Verbraucher in Deutschland teuer zu stehen kommen. „Nach diversen Studien zu diesem Thema könnte der Kohleausstieg den Strompreis an der Börse um rund 20 Prozent beziehungsweise ein Cent je Kilowattstunde steigen lassen“, sagt Manuel Frondel, Energieexperte des RWI–Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Er bezieht sich auf einen Ausstieg bis 2035. Das bedeute für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von typischerweise 4000 Kilowattstunden 40 Euro im Jahr an Mehrkosten. „Strom wird ohnehin teurer, denn der Ausbau der Erneuerbaren wird über die EEG-Umlage finanziert, die Netzentgelte steigen und mit der Braunkohleverstromung fällt mittelfristig eine günstige Möglichkeit zur Stromerzeugung weg“, erläutert Thilo Schaefer vom Institut der deutschen Wirtschaft.