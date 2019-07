Modehersteller unter Druck : Strenesse beantragt schon wieder Insolvenz

Nördlingen Der Luxusmodehersteller Strenesse hat erneut ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Das Amtsgericht im nordschwäbischen Nördlingen hat dem Antrag bereits stattgegeben.

Die Strenesse New GmbH will sich mit diesem Schritt von weiteren Belastungen der früheren Strenesse AG frei machen. „Der Geschäftsbetrieb wird nahtlos fortgeführt werden“, betonte die Unternehmenssprecherin. Die AG hatte ursprünglich 2014 Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, später wurde das Verfahren vom Gericht in ein reguläres Insolvenzverfahren umgewandelt. Bei einem Verfahren in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung im Amt, bekommt aber Unterstützung durch externe Sanierungsexperten.