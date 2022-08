Streit um geplante Übernahme​: Musk wirft Twitter in Gegenklage Betrug vor​

New York Der Milliardär sieht sich laut Medienberichten von der Plattform getäuscht. Das Unternehmen spricht dagegen von einer Schutzbehauptung, mit der ein vereinbartes Geschäft aufgekündigt werden solle.

Der Milliardär und Vorstandsvorsitzende von Tesla warf in seiner Gegenklage vom Donnerstag Twitter Betrug, Vertragsbruch und einen Verstoß gegen das texanische Wertpapiergesetz vor, wie die „Washington Post“ berichtete. Die Klage sei von Musk in der vergangenen Woche vertraulich eingereicht und am späten Donnerstag bei Gericht in Delaware veröffentlicht worden, hieß es im „Wall Street Journal“.