Standorte in NRW Verdi ruft in mehreren Ikea-Filialen zu zweitägigen Warnstreiks auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu zweitägigen Warnstreiks in mehreren Filialen der Möbelkette Ikea aufgerufen. Betroffen waren unter anderem in Nordrhein-Westfalen die Häuser in Essen, Dortmund, Duisburg und Köln. Die Beschäftigten waren dazu aufgerufen, am Freitag und Samstag die Arbeit niederzulegen, wie Verdi am Morgen mitteilte. Die Gewerkschaft fordert demnach einen „Zukunftstarifvertrag“; die Leitung sei bislang nicht zu Verhandlungen bereit.