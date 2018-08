Streik bei Ryanair: Welche Flüge sind am Freitag in Weeze, Köln und Düsseldorf betroffen?

In NRW fallen am Freitag 60 Flüge aus

Düsseldorf Am Freitag streiken Piloten der Fluggesellschaft Ryanair. An den Flughäfen Köln/Bonn, Weeze und Düsseldorf fallen deswegen dutzende Flüge aus. Nur der Flughafen Dortmund ist bisher nicht betroffen.

Wegen des Streiks bei Ryanair fallen am Freitag Flüge in ganz Deutschland aus. Auch in Nordrhein-Westfalen streicht die Fluggesellschaft zahlreiche Flüge. Eine Übersicht: