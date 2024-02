Fragen und Antworten Streik bei Lufthansa trifft rund 100.000 Passagiere

Die in Düsseldorf und Köln dominante Eurowings erklärt, sie sei vom Streik nicht tangiert. Es finden also Eurowings-Kurz- und Mittelstreckenflüge innerhalb Europas fast uneingeschränkt statt. Die große Frage ist, was mit Passagieren aus NRW passiert, die am Mittwoch über die großen Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München Flüge gebucht haben, zu denen sie von Nordrhein-Westfalen aus anreisen. Falls die Flüge ab Frankfurt oder München im Notflugplan gestrichen werden, werden diese Passagiere dann auf andere Routen umgebucht. Dann kann gut sein, dass sie per Eurowings nach Zürich oder Wien gebracht werden, weil die dortigen Lufthansa-Ableger Swiss und Austrian dort ihre Hauptflughäfen haben.