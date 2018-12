Weihnachtsgeschäft betroffen: Streik bei Amazon bis Heiligabend

Leipzig/Werne Beschäftigte des Versandhändlers Amazon in Werne und Leipzig haben in der Nacht die Arbeit niedergelegt. Der Gewerkschaft Verdi zufolge könnte der Streik bis Weihnachten auf weitere Standorte ausgedehnt werden.

Mitten im Weihnachtsgeschäft hat in der Nacht erneut ein mehrtägiger Streik von Beschäftigten des Versandhändlers Amazon begonnen. Gewerkschaftsangaben zufolge sind bisher die Standorte Werne und Leipzig von dem Streik betroffen. „Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen-Presse Agentur in der Nacht.

Die Gewerkschafter riefen Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrum Sachsen in Leipzig auf, bis zum Heiligabend zu streiken. Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend streiken. Der Streik könnte jedoch bald auf mehr Standorte und längere Zeit ausgeweitet werden, sagte ein Sprecher. Amazon war am frühen Montagmorgen nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten am Standort Rheinberg bereits in der vergangenen Woche zum Arbeitskampf aufgerufen.