Doppel-Streik legt Deutschland lahm Was Beschäftigte für den Montag wissen müssen

Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stürzen Deutschland am Montag (27. März 2023) in ein Verkehrschaos. Züge, Busse, Bahnen, Flugzeuge und sogar die Binnenschifffahrt sind betroffen. Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernverkehr ein, in sieben Bundesländern – darunter in NRW – wird es auch keinen Nahverkehr geben. Was das für Beschäftigte, Unternehmen, Eltern und Schüler bedeutet.