Spannender Einblick So arbeitet die Stiftung Warentest

Beim Testdurchlauf kommen 25 Gramm Sand auf einen Teppich, der aus Naturwolle ist und ganz bestimmte Anforderungen erfüllen muss – kurz zusammengefasst: Der Staub muss immer möglichst gleich in seinen Fasern verschwinden, sodass jeder Sauger die genau gleichen Bedingungen hat. Auch das Einarbeiten des Staubs in die Fasern durch eine Maschine folgt klaren Vorgaben. Dann wird der Testsauger in eine Vorrichtung eingespannt, von Planken begrenzt fährt er mit 0,5 Metern pro Sekunde und konstantem Druck mehrmals über die staubige Teppichstelle. Am Ende wird gewogen, wie viel von den 25 Gramm Staub im Sauger gelandet sind. Allein auf diesem Teppich macht so ein Testgerät diverse Durchläufe.