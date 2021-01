Viele hundert Euro Nachzahlung drohen oft : Die Angst der Kurzarbeiter vor der Steuer

Bei Airlines wie Eurowings wurde 2020 flächendeckend auf Kurzarbeit gesetzt. Auch in Hotels und Gaststätten oder den Messen und bei den Veranstaltern gab und gibt es massenhaft Kurzarbeit. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Expertenrat zum Jahresstart: Was unter den Corona-Bedingungen zu beachten ist, wenn man dem Staat kein Geld schenken will. Die vielen Millionen Kurzarbeiter haben oft zu wenig Steuern gezahlt, was sich nun teuer auszahlen könnte. Doch wer ganze Monate komplett in Kurzarbeit war, für den könnte die Rechnung besser aussehen, einige Musterrechnungen.

Das alte Jahr ist vorbei, im neuen Jahr locken Steuerrückzahlungen. Allerdings müssen die Kurzarbeiter oft sogar mit Nachzahlungen rechnen. Es geht um viele Menschen: Allleine im April 2020 waren knapp sechs Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Wir erklären, worauf die Bürger achten müssen.

Kurzarbeiter-Grundregel Alle Arbeitnehmer, die 2020 Kurzarbeitergeld erhalten haben, müssen eine Steuererklärung abgeben. Die Einkommenssteuererklärung für das Jahr 2020 muss spätestens am 2. August 2021 beim Finanzamt eintreffen. Wer einen Steuerberater einschaltet, hat bis Anfang 2022 Zeit.

Info Im Homeoffice gelten besondere Regelungen Neuigkeit Der Bund hat 2020 erstmals eine Homeoffice-Pauschale eingeführt. Fünf Euro am Tag können an maximal 120 Tagen angesetzt werden, auch ohne ein Arbeitszimmer zu haben. Dies soll die vielen Beschäftigten unterstützen, die wegen der Corona-­Krise beispielsweise an Küchentischen arbeiteten.



Nachweis Das NRW-Finanzministerium erklärt, die Zahl der Homeoffice-Tage müsse ebenso wahrheitsgemäß angegeben werden wie die Zahl der Tage mit Fahrt zur Arbeit. Die Erklärung müsse schlüssig und glaubhaft sein,so wie bisher auch die reine Angabe der Fahrten zur Arbeit. „Es muss glaubhaft sein“, sagt der Steuerzahlerbund.

Progressionsvorbehalt Kurzarbeitergeld selbst ist steuerfrei, aber es unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Dies bedeutet, dass die Summe des Kurzarbeitergeldes den Steuersatz für die übrigen Einkünfte erhöht. „Millionen werden nachzahlen müssen“, sagt Frank Plankermann, Steuerberater aus Düsseldorf und Vizepräsident des Bundes der Steuerberater. „Da können in einigen Fällen Steuernachzahlungen anfallen“, sagt auch Isabel Klocke, Abteilungsleiterin Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler in Berlin. Es gebe aber auch viele Bürger, die als Kurzarbeiter Steuerrückzahlungen für 2020 erhalten können.

Durchschnittsverdiener Plankermann zeigt das prinzipielle Problem bei einem Beschäftigten, der mit 4000 Euro Bruttolohn nur minimal mehr als das monatliche Durchschnittsbruttoeinkommen in Höhe von 3994 brutto (2019) erhält. Er geht im Beispiel auf 60-prozentige Kurzarbeit. Also müssen vom Arbeitgeber lediglich 1600 Euro an Einkommen versteuert werden, was zu einem niedrigen Abzug von 88,29 Euro an Lohnsteuer und Solizuschlag führte. Wenn man aber nun das eigentlich steuerfreie Kurzarbeitergeld in Höhe von 1680 Euro addiert, liegt das gesamte Monatseinkommen bei 3280 Euro. Das Ergebnis, so sein Steuerrechner, ist eine Nachzahlung von 151,40 Euro (plus Soli) für nur einen Monat.

Warum? Wären die 1600 Euro das alleinige Einkommen, bliebe der Steuersatz bei der nachträglichen Berechnung sehr niedrig, weil ein großer Teil des Betrages als Existenzminimum von der Steuer befreit ist. Doch weil die 1600 Euro auf dem Sockel von 1680 Euro Kurzarbeitergeld aufsetzen, wird ein relativ hoher Steuersatz auf diesen Betrag erhoben. Plankermann kommt durchschnittlich auf 14,80 Prozent Steuer auf den Bruttolohn des Monats.



Gutverdiener Beispiel: Ein Single erzielt ein Monatseinkommmen von 6000 Euro und geht 2020 für neun Monate zu 50 Prozent in Kurzarbeit. Dann erhält er pro Monat 3000 Euro regulären Lohn sowie laut Steuerzahlerbund 8718 Euro an Kurzarbeitergeld für die neun Monate. Weil der Monatslohn relativ niedrig war, wurde nur 7743 Euro an Einkommenssteuer bezahlt. Doch weil bei Einbeziehung des Kurzarbeitergeldes insgesamt 8434 Euro an Einkommensteuer fällig sind, ergibt sich eine Steuernachzahlung in Höhe von 691 Euro (mit Soli 729 Euro). „In solchen Fällen sollte man ewas Geld für die Nachzahlung an den Fiskus zurücklegen“, rät Klocke.



Profiteure Bei einer Reihe von Konstellationen locken aber auch Rück­zahlungen. So erhält ein Single (Steuerklasse I) mit einem Monatseinkommen von 4500 Euro mit Soli fast 800 Euro Steuererstattung, wenn er 2020 drei Monate komplett auf Kurzarbeit war. Warum? Er oder sie hat in diesen Monaten gar keine Steuer auf den regulären Lohn gezahlt, weil der ja nicht bezahlt wurde. Bei über einem Viertel Verdienstausfall in einem Jahr sinkt dann wiederum die Steuer auf das jährliche Einkommen, obwohl dieser Bürger 4920 Euro an Kurzarbeitergeld bekommen hatte (dreimal 1640 Euro).

Eine noch höhere Rückzahlung vom Fiskus erhält ein Single, der 6000 Euro an regulärem Einkommen hatte, aber 2020 neun Monate lang nur Kurzarbeitergeld bezog. Er zahlte laut Steuerzahlerbund in den drei verbleibenden Monaten eine Lohnsteuer von insgesamt 4097 Euro. An Kurzarbeitergeld flossen 21.132 Euro, aber insgesamt sind nur 2738 Euro an Steuer fällig. Die Rückzahlung liegt dann bei 1434 Euro (mit Soli). „Wir haben 2020 viele Unternehmen gehabt, in denen wegen der Lockdowns für viele Beschäftigte monatelang 100-prozentige Kurzarbeit angeordnet wurde“ sagt Klocke, „in solchen Fällen kann es Geld zurückgeben.“

Erklären wir die Zusammenhänge anders: Wenn Beschäftigte zeitweise gleichzeitig Kurzarbeitergeld und Lohn erhielten, scheint das Risiko von Steuernachzahlungen relativ hoch zu sein, weil der Lohn in diesen Monaten gemessen am Gesamteinkommen (also mit Kurzarbeitergeld) relativ niedrig versteuert wurde. Gab es dagegen wegen 100-prozentiger Kurzarbeit überhaupt keine parallelen Zahlungen von Kurzarbeitergeld und regulärem Gehalt, könnte die Lage genau umgekehrt sein.