Immer weniger Buchverlage : Das sagte Stephen King im Verfahren gegen Bertelsmann-Übernahme

Autogrammjäger vor dem Gerichtsgebäude: Bestseller-Autor Stephen King nach seiner Aussage in einem Verlags-Kartellverfahren in Washington. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Washington Nach einer von Bertelsmann geplanten Fusion gäbe es nur noch vier große Verlagshäuser in den USA. Im Kartellverfahren sagte nun Horror-Legende Stephen King über finanzielle Folgen solcher Übernahmen für Autoren aus.

US-Bestsellerautor Stephen King hat als Star-Zeuge in einem Gerichtsverfahren gegen die von Bertelsmann angestrebte Übernahme des US-Buchverlags Simon & Schuster ausgesagt. „Ich denke, Konsolidierung ist schlecht für den Wettbewerb“, sagte der 75-jährige Schriftsteller am Dienstag vor einem Bundesgericht in Washington. „Je mehr Unternehmen es gibt, desto besser.“