2000 Stellen sollen wegfallen Harte Verhandlungen über die Zukunft von Vodafone

Die Nachricht traf die Belegschaft wie ein Blitz aus heiterem Himmel. In nur zwei Jahren will die deutsche Vodafone-Geschäftsführung den Personalbestand des Unternehmens um 13 Prozent reduzieren. Zusammen mit dem vorangegangenen Sparprogramm vom März 2023, als der Abbau von 900 Vollzeitstellen verkündet wurde, dürfte dann jede fünfte Stelle bei der deutschen Tochter des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone entfallen. Der Betriebsrat des Unternehmens beschwerte sich über die Art der Bekanntgabe in einer Mail an die Geschäftsleitung: „Ohne Frage hinterlässt die respektlose Terminierung der Bekanntgabe einer solchen Nachricht in der Osterwoche einen mehr als bitteren Nachgeschmack.“ Insgesamt will das Unternehmen weltweit 11.000 Jobs innerhalb von drei Jahren streichen.