Ankündigung des Vorstands: 2600 Jobs werden durch Karstadt-Kaufhof-Fusion gestrichen

Essen Auf Warenhausschließungen will der neue Handelsriese künftig verzichten – aber viele Mitarbeiter müssen gehen. Das Unternehmen wird künftig aus Essen gelenkt. In Köln wird die Digitalisierungsstrategie erarbeitet.

Die Fusion der Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof kostet etwa 2600 Stellen. 1000 Jobs fallen im Rahmen der Zusammenführung der beiden Zentralen in Essen weg, weitere 1600 in den Filialen. „Galeria Kaufhof ist in derzeitigem Zustand nicht überlebensfähig“, sagt Vorstandschef Stephan Fanderl. Das Unternehmen sei im November nur durch eine Finanzspritze des Karstadt-Eigentümers Signa stabilisiert worden.

Sanierungsbedingte Filialschließungen sind dagegen vorläufig nicht geplant. Der Konzern will die wichtigsten Führungs- und Verwaltungsstrukturen beider Warenhäuser künftig in der bisherigen Karstadt-Zentrale in Essen bündeln. Am Standort Köln, bisher der Sitz der Kaufhof-Zentrale, soll ein Kompetenz-Center für Digitalisierung und E-Commerce aufgebaut werden. Außerdem soll von hier aus das Gastronomie- und Lebensmittelgeschäft gesteuert werden.