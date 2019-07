Stellenabbau bei der Deutschen Bank: Auch in Deutschland sind Tausende Jobs betroffen

Frankfurt Die Deutsche Bank will mit einem radikalen Umbauprogramm aus der Krise kommen. Jeder fünfte Mitarbeiter muss gehen. Auch in Deutschland sind Tausende Jobs betroffen. Die Aktionäre sollen für zwei Jahre auf eine Dividende verzichten.

„Da die Bank das Investment-Banking kappen will, dürfte der Stellenabbau vor allem Standorte wie London und New York treffen. Aber auch im Filialgeschäft wird die Deutsche Bank abbauen, so wie es alle Banken tun müssen, weil die Digitalisierung viele Stellen überflüssig macht“, sagte Hans-Peter Burghof, Banken-Professor der Uni Hohenheim, unserer Redaktion.

Vorstandschef Christian Sewing will das Investmentbanking radikal stutzen: Die Bank will sich aus dem weltweiten Aktienhandelsgeschäft zurückziehen, den Handel mit Zinsprodukten einschränken und die Zahl der riskanten Geschäfte kräftig reduzieren. Hierzu gründet sie eine interne Bad Bank, also eine Abwicklungsanstalt. In manchen dieser Bereiche war es in der Vergangenheit immer wieder zu illegalen Geschäften gekommen, für die die Bank vor Gerichten zur Rechenschaft gezogen wurde. Umbau, Abfindungen und Sozialplanmaßnahmen werden die Bank viel Geld kosten, sie rechnet allein für das zweite Quartal mit einem Verlust von 2,8 Milliarden Euro. In der Summe werde der Umbau bis 2022 die Bank mit 7,4 Milliarden Euro belasten.