Ticketpreise drohen anzuziehen NRW-Luftfahrtbranche befürchtet steigende Kosten

Tatsächlich ist die Lage durchwachsen. Die Branche ist zwar stolz, dass sie es nach Corona geschafft hat, 2023 die Abläufe unter anderem bei Sicherheitskontrollen sowie der Gepäckabfertigung wieder in den Griff zu bekommen, aber 2024 und 2025 werden umso schwieriger. „Im EU-Vergleich ist Fliegen in Deutschland am teuersten“, heißt es bei Eurowings. „Es bleibt für die Branche eine große Herausforderung, genügend qualifiziertes Personal zu finden“, sagt der Hamburger Strategieberater Gerald Wissel. „Ohne Leiharbeiter würden viele Abläufe hier am Airport nicht funktionieren“, ergänzt Özay Tarim, für den Flughafen Düsseldorf zuständiger Verdi-Sekretär. Und: „Aktuell laufen die neuen Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal. Wir wollen deutliche Lohnerhöhungen durchzusetzen.“ Das wird Folgen für die Passagiere haben: Es gilt als sicher, dass ab Januar 2025 die Kosten pro Sicherheitskontrolle an den Airports Düsseldorf und Köln-Bonn von aktuell jeweils zehn Euro deutlich angehoben werden. In Dortmund stieg der Preis pro Passagier gerade von 5,43 Euro auf 5,82 Euro.