Großhandelskonzern : Steffen Greubel soll neuer Metro-Chef werden

Der Großhandelskonzern Metro darf sich auf einen neuen Chef freuen. Die Wahl ist auf Steffen Greubel gefallen. Greubel ist derzeit Mitglied der Konzernleitung des Werkzeughändlers Würth.

Das Präsidium des Aufsichtsrats habe beschlossen, dem Aufsichtsrat die Bestellung von Steffen Greubel zum neuen Vorsitzenden des Vorstands mit Wirkung zum 1. Mai 2021 zu empfehlen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Düsseldorf mit. Das Aufsichtsgremium wird sich mit der Angelegenheit in einer außerordentlichen Sitzung am Montag beschäftigen. Greubel ist derzeit Mitglied der Konzernleitung des Werkzeughändlers Würth. Metro wird derzeit nach dem Abgang von Vorstandschef Olaf Koch von einer Doppelspitze aus Finanzvorstand Christian Baier und seinem Vorstandskollegen Rafael Gasset geführt.