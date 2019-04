Anschlussfinanzierung für Steag : Städte sollen 100 Millionen Euro zubuttern

Essen Bei dem Essener Kohleverstromer brechen Umsatz und Gewinne ein. Gleichzeitig ringen die Städte, die die Steag einst auf Pump kauften, mit den Banken um die Anschlussfinanzierung für ihre Beteiligungsgesellschaft.

Immerhin fließt Dividende an die KSBG: Für 2018 zahlt die Steag 45 Millionen an die KSBG - und das, obwohl die Steag 2018 unterm Strich nur einen Gewinn von 12,7 Millionen Euro gemacht hat. Das ist ein Einbruch um 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Man habe eben auch Gewinne ausgeschüttet, die Steag-Töchter in früheren Jahren erwirtschaftet und nun überwiesen hätten, erklärte Baumgärtner. Von der Dividende der Steag an die KSBG sehen die Städte übrigens nichts: Sie geht voll für den Schuldendienst der KSBG drauf.