Zusammenarbeit per Mail gekündigt : Streit um Start-up-Verbände in NRW

Düsseldorf/Berlin Der Bundesverband Deutscher Start-ups (BVDS) hat die Zusammenarbeit mit NRWalley per Mail gekündigt. Die „Konstruktion“ sei „nicht praxistauglich“, hieß es darin. Nun wird der BVDS selbst in NRW aktiv und stellt drei eigene Landessprecher auf.

Es gibt Unruhe in der Gründerszene: Der Bundesverband Deutscher Start-ups (BVDS) hat die Zusammenarbeit mit dem Landesverband NRWalley gekündigt. Die „Konstruktion“ sei „nicht praxistauglich“, heißt es in einer unserer Redaktion vorliegenden E-Mail der Geschäftsführer Christoph Stresing und Franziska Teubert an die NRWalley-Vorsitzenden. Die Entwicklungen innerhalb des Landesverbands hätten diesen Eindruck noch einmal verstärkt, darunter eine überteuerte Plakatkampagne und Probleme bei der Entlastung des ehemaligen Vorstands.

Doch wofür der Landesverband steht, klingt auch in Heuts schriftlicher Stellungnahme schwammig. „Unsere inhaltliche Ausrichtung fokussiert sich [...] auf das, was unserer Ansicht nach für die GründerInnen in NRW am dringendsten benötigt wird: eine echte Stimme von GründerInnen für GründerInnen“, schreibt sie. Mit dem im Februar gewählten Vorsitz habe sich NRWalley noch einmal stärker auf die fundamentalen Interessen von Gründern in jedem Entwicklungsstadium fokussiert. Dazu zählten insbesondere Early-Stage und Pre-Venture Capital. Mit Early Stage sind die frühen Unternehmensphasen gemeint, unter anderem die Finanzierung, Produktkonzeption, Gründung und Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit. Pre-Venture Capital bezeichnet zeitlich begrenzte Kapitalbeteiligungen an gut laufenden Start-ups. Inwiefern NRWalley diese Bereiche für Gründer verbessern will, bleibt unklar.