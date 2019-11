Atomkraft, ja bitte! : Warum die Gründerszene grün wählt, aber viele trotzdem für Atomkraftwerke sind

Im Forschungs-Zentrum Jülich lagern 2011 Castorenbehälter für den Transport von Atommüll. Foto: dpa/Andreas Endermann

Düsseldorf Laut einer Studie würden mehr als 40 Prozent der Gründer in Deutschland die Grünen wählen. Gleichzeitig sprechen sich führende Köpfe für Atomenergie aus. Wie passt das zusammen?

Es war die Nachricht der Woche aus der deutschen Gründerszene: 43,6 Prozent der Gründer würden bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen wählen. Das ging zumindest aus dem Deutschen Start-up-Monitor hervor. Studienautor Tobias Kollmann sprach von einer elementaren Kehrtwende, weil bislang immer die FDP auf dem ersten Platz gelegen habe.

Doch ausgerechnet in dieser ergrünt wirkenden Gründerszene machen sich namhafte Personen für den jahrelangen Lieblingsfeind der Grünen stark: die Atomkraft.

„Alles deutet darauf hin, dass wir – um den Klimawandel zu stoppen – in nukleare Technologien investieren müssen“, sagt beispielsweise Johannes Reck, Gründer der Reiseerlebnis-Plattform Getyourguide, einem der wertvollsten deutschen Start-ups. Er frage sich, so Reck bei der Veranstaltung „Dinner Berlin“: „War das wirklich so eine schlaue Idee, zu Zeiten des Klimawandels aus der Nuklear-Technologie auszusteigen?“ Aus seiner Sicht müssten die Diskussionen in Deutschland viel technologieoffener und –optimistischer geführt werden.

Und auch Sven Schmidt, vielbeachteter Podcast-Experte und Chef des Essener Start-ups Maschinensucher, sagt: „Wenn der Klimawandel die größte Gefahr für die Menschheit ist, dann kann sich niemand der Atomkraft verschließen.“ Atomenergie sei die sauberste und kosteneffizienteste Energieform. „Dadurch können wir unsere C02-Ziele erreichen, die Stromkosten niedrig halten und in Deutschland weiterhin Produktion ermöglichen und so Arbeitsplätze sichern“, sagt Schmidt.

Die Realität sieht aus seiner Sicht jedoch ganz anders aus: Deutschland habe nach Dänemark die höchsten Strompreise in Europa, habe mehr als 500 Milliarden Euro für die Energiewende verschwendet ohne den C0 2 -Ausstoss dabei zu reduzieren und bekomme Strom aus unsichereren Meilern aus dem Ausland. Schmidts Fazit: „Insellösungen bringen gar nichts.“

Bis zum Jahr 2022 sollen nach und nach alle sieben Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Das war das Ergebnis einer historischen Kehrtwende, die Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima im Jahr 2011 vollzogen hatte. Kurz zuvor hatte sich die Physikerin noch für eine Laufzeitverlängerung stark gemacht. In Deutschland liegt der Anteil der Atomenergie an der Nettostromerzeugung laut Zahlen des Fraunhofer-Instituts aktuell noch bei rund 14 Prozent, knapp ein Drittel wird aus Kohle gewonnen, 46 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern wie Wasserkraft, Wind und Sonne.

Vorbild der neuen Freude am Atomstrom ist mal wieder die USA. Hier werben oder investieren namhafte digitale Köpfe wie Microsoft-Gründer Bill Gates, der deutschstämmige Facebook-Investor Peter Thiel oder auch Bill Gurley von Benchmark Capital, einem der weltweit führenden Risikokapitalgeber, schon länger für die Nuklearenergie, frei nach dem Motto: Atomkraft, ja bitte! Die Entwicklungen bei der Solarenergie seien wundervoll, schreibt Gurley im Kurznachrichtendienst Twitter: „Aber wenn wir sehr schnell etwas bewegen wollen, brauchen wir auch Nuklearenergie.“

2017 lag der Anteil der Atomenergie an der weltweiten Energieerzeugung laut den aktuellsten Zahlen der Internationalen Energie-Agentur bei rund zehn Prozent. Knapp 40 Prozent der Energie wurde hingegen aus Kohle gewonnen, Solarenergie kommt auf einen Anteil von 1,8 Prozent.

Microsoft-Gründer Bill Gates half daher bereits 2006 bei der Gründung von Terrapower, einem Unternehmen, dessen Ziel es ist, mit Hilfe einer neuen Generation von Atomkraftwerken eine bezahlbare, sichere und umweltfreundliche Form der Nuklearenergie auf den Markt zu bringen. Sie sollten so sicher sein, dass Unglücke wie jenes in Fukushima oder Jahre zuvor in Tschernobyl so gut wie ausgeschlossen sind. Ein Prototyp sollte eigentlich in den kommenden Jahren in China entstehen, momentan liegt das Vorhaben jedoch aufgrund des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskriegs auf Eis.