W-Tec will Gründungen erleichtern : Neues Stipendium für Start-ups in Wuppertal

Wuppertal Mönchengladbach lockt Start-ups mit einer speziellen Gründer-WG, in Wuppertal setzt man auf sechsmonatige Stipendien. Bis zu 1500 Euro bekommen Gründer beim W-Stip pro Monat – und das ist noch nicht alles.

Das Technologiezentrum W-Tec wurde bereits 1992 von Wuppertaler Unternehmen und der örtlichen Wirtschaftsförderung gegründet. Der Büroraum, den das W-Tec in ehemaligen Kasernengebäuden bietet, soll auch Start-ups den Start erleichtern. Mit dem W-Stip kommt nun ein weiteres Angebot hinzu, um den Standort Wuppertal attraktiver für junge Unternehmen zu machen. Das ist wichtig, weil einerseits immer mehr Start-ups in NRW gegründet werden, andererseits aber gerade Großstädte wie Köln oder Düsseldorf aufgrund der örtlichen Strukturen (Netzwerke, Co-Working-Spaces) Städten im Umland Konkurrenz machen. Daher gab es zuletzt auch in anderen Städten Bemühungen, gezielt für den eigenen Standort zu werben. So hatte Mönchengladbach kürzlich bereits zum zweiten Mal eine spezielle Förderung ausgeschrieben, die unter anderem ein Jahr mietfreies Wohnen in einer „Gründer-WG“ ermöglichen soll.