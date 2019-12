Nach Erfolgen mit Hellofresh & Co. : Vorwerk Ventures legt neuen 150-Millionen-Euro-Fonds auf

Exklusiv Wuppertal Vorwerk wurde mit Teppichen, der Küchenmaschine Thermomix und den Kobold-Staubsaugern bekannt. Seit einigen Jahren investiert das Familienunternehmen aber auch sehr erfolgreich in Start-ups. Nun macht man den nächsten Schritt.

Der große Auftritt gehört nicht zum Selbstverständnis des Wuppertaler Familienunternehmens Vorwerk, daran haben auch die Erfolge der Küchenmaschine Thermomix in den vergangenen Jahren nichts geändert. Warum sollte es beim Thema Start-ups also anders sein?

Mit einem Fonds dieser Größenordnung stößt Vorwerk Ventures in neue Dimensionen vor. Doch anders als etwa der Essener Investor Tengelmann Ventures, der momentan ebenfalls an einem neuen Fonds arbeitet, setzt Vorwerk Ventures bei seinem Fonds nicht auf externe Investoren. Das Geld stammt nach Informationen unserer Redaktion ausschließlich vom Unternehmen und der Eigentümerfamilie. „Wir freuen uns natürlich sehr über das Vertrauen“, sagt Norbert Muschong, Chef von Vorwerk Ventures: „Der Fonds gibt uns die Möglichkeit, auch in den kommenden Jahren in spannende konsumentenorientierte Start-ups zu investieren.“