Kreuzfahrten ohne Impfpass ganz schwer : Vorfahrt für Geimpfte bei vielen Urlaubszielen

Der Düsseldorfer Veranstalter Alltours schickt in diesen Tagen fünf Extra-Jets nach Mallorca. Foto: Jonas Martiny

Düsseldorf Die Saison in Mallorca startet mit breiten Lockerungen, für Immunisierte ist die Rückkehr nach Deutschland aber einfacher. Alltours, Tui und Der machen Angebote nur für Geimpfte, ebenso viele Anbieter von Kreuzfahrten.

Von Reinhard

Corona hält uns alle im Griff, Urlaub oder einige schöne Tage im Süden gibt es bestenfalls wieder ab Ostern? Die Lage sieht anders aus: Seit Freitag dieser Woche startet der Ferienflieger Tuifly ab Düsseldorf wieder nach Mallorca. Wegen des Lockdowns waren Ausflüge in die Niederlande viele Wochen lang unattrakiv, jetzt wird schön gelockert.

Die Urlaubssaison 2022 nimmt langsam Fahrt auf. Geimpfte und Genesene genießen oft deutliche Vorteile, in manche Länder und bei einer Reihe an Angeboten sind nur sie zugelassen. Wir beschreiben die Lage.

Info Die USA sind nur für Immunierte offen Linie Im November öffneten USA die Grenze allein für Geimpfte.



Widerspruch In den USA sind nur 65 Prozent der Bürger immunisiert, im Urlauberparadies Florida sind die Corona-Regeln besonders lasch.

Nur für Geimpfte Viele Veranstalter machen Angebote nur für die Immunisierten: Bis Ende April steht fest, dass in den Club-Robinsons von Tui nur Geimpfte Zugang haben- die gutverdienende Klientel ist sowieso überdurchschnittlich oft gegen Corona geschützt., außerdem nutzen viele Freiberufler die Clubs als Homeoffice. Ein Tui-Kenner sagt außerdem, viele Robinson-Gäste fänden Reisen ohne Ungeimpfte gut, weil das Risiko unangenehmer Begegnungen dann niedriger sei: „Ungeimpfte haben ja eher den Ruf von Querulanten denen will nicht jeder am Frühstücksbüffet begegnen.“ Bei Alltours sind viele konzerneigene Hotels nur für Geimpfte offen. So wollte Inhaber Willi Verhuven diejenigen belohnen, die sich aktiv gegen die Verbreitung der Pandemie stellen, außerdem konnte er so besonders sicherheitsbewusste Gäste ködern. „Das kam gut an, das bleibt so“, sagt eine Alltours-Sprecherin.

Auch Dertours setzt auf die neue Zielgruppe der Gesundheitsbewussten: Bei vielen Gruppenreisen in Europa und weltweit werden bei dem Rewe-Ableger Extra-Termine angeboten, zu denen nur Geimpfte zugelassen sind.



Geimpften-Kreuzfahrten Die Kreuzfahrtbranche ist durch die Pandemie noch mehr angeschlagen als Hotelketten, weil es immer wieder Corona-Ausbrüche an Bord von Schiffen gab und dann jeweils Hunderte Gäste in Zwangs-Quarantäne mussten. Als Ergebnis bieten Tui Cruises, Hapag, Aida oder Hurtigruten Touren in der Regel nur für Immunisierte an. „Die Leute sind verunsichert, da ist diese Zusatzsicherheit schon klug“, sagt Ute Dallmeier, Chefin des First Reisebüros in Mönchengladbach. Viele Monate seien wegen rigider Einreiseregeln beispielsweise in den USA (Miami als Starthafen in die Karibik) fast nur Kreuzfahrten rund um die Kanaren und in der Ägäis angeboten worden, nun erweitere sich das Angebot.

Grundvorfahrt für Geimpfte Ägypten, Griechenland, Niederlande, Portugal, Österreich, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, Spanien oder die Türkei gehören wie viele andere Länder zu den sogenannten Hochrisikogebieten, sind also kein Virusvariantengebiet. Dies bedeutet, dass Geimpfte und Genesene laut der bis zum 3. März geltenden Corona-Schutzverordnung nach Rückkehr nicht in Quarantäne müssen. Sie müssen auch keinen Test machen im Gegensatz zu nicht geimpften Bürgern, die eben auch die Quarantänevorgabe haben, von der sie sich erst nach fünf Tagen per Test befreien können. Ob diese Vorgaben nach dem 3. März fortgeführt werden, bleibt abzuwarten.

Die EU hat grundsätzlich festgelegt, dass die künftige Reisefreiheit von Bürgern nicht mehr davon abhängen soll, von wo sie in ein Land einreisen, sondern welchen Impfstatus sie haben.

Mallorca Die Insel steigt aus den Corona-Regeln aus. Ab diesem Samstag fallen die 3G-Regeln für Restaurants, Bars und Discos weg. Das Tragen von Masken im Freien wird für ganz Spanien abgeschafft, Fußballstadien dürfen zu 85 Prozent besetzt werden.

Grund ist der im Vergleich zu Deutschland traumhafte Inzidenzwert von rund 600 sowie höhere Impfquote in Höhe von 81 Prozent, wogegen Deutschland nur auf 75 Prozent kommt. Zweimal am Tag fliegt Eurowings ab Düsseldorf nach Palma, Alltours hat wegen der hohen Nachfrage auf die Lieblingsinsel der Deutschen fünf Condor-Jets in den nächsten zehn Tagen gechartert, ab 1. April startet Schauinsland.„Viele Hotels öffnen trotz Omikron schon vor Ostern“, schreibt die „Mallorca-Zeitung“, jedes vierte Haus sei schon offen, am Karnevalssamstag in zwei Wochen werden fünf Stunden Sonne erwartet.