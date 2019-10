Bekannt aus „Die Höhle der Löwen“ : Von-Floerke-Gründer erhebt nach Insolvenz Vorwürfe gegen Reiseveranstalter Ltur

Bonn/Stadtlohn Der Modehändler kämpft seit Monaten gegen den Untergang seiner Firma. Nun hat sich die Situation verschärft. Schuld daran ist angeblich auch ein Streit über ein Ladengeschäft in Düsseldorf.

Selbst am Abgrund versucht sich David Schirrmacher in Sarkasmus: „Finito90“ lautet der Rabattcode, mit dem man 90 Prozent auf bestimmte Artikel des Modehändlers Von Floerke bekommen soll.

Seit Monaten steckt das Mode-Unternehmen, das einst durch die Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde, in der Krise. Die Erweiterung des Sortiments auf Spirituosen hatte Von Floerke in Schieflage gebracht, die Vielzahl von Bestellungen überforderte das Team offenbar, Kunden beschwerten sich über ausstehende Lieferungen. Nun verschärft sich die Situation. Denn über Facebook hat Gründer David Schirrmacher die Insolvenz der „Schirrmacher Moden GmbH“ bekannt gegeben, die hinter der Marke Von Floerke steckt.

„Das ist ein harter Schritt“, sagt der Gründer in einem Video auf seiner Facebook-Seite. Am 7. Oktober stellten Schirrmachers Anwälte einem weiteren veröffentlichten Dokument zufolge beim Amtsgericht Münster einen Antrag auf Insolvenz der Schirrmacher Moden GmbH. Im Insolvenzregister ist dieser Vorgang bislang noch nicht verzeichnet.

Laut Schirrmacher scheiterten die Verhandlungen an drei Gläubigern. Namentlich nannte er unter anderem den Reiseveranstalter Ltur, der ihm eine Immobilie in Düsseldorf vermietet haben soll, in der einst eine Filiale des auf Herrenmode spezialisierten Anbieters untergebracht war. Bei den Gläubigerverhandlungen habe Ltur auch noch auf Mieten bestanden, die erst in Zukunft angefallen wären, so Schirrmacher. Der Mietvertrag habe noch eine Laufzeit von einem Jahr gehabt. Eine Anfrage unserer Redaktion bei Ltur blieb bislang unbeantwortet.