Userlike digitalisiert Kundenkommunikation : Kölner Start-up hilft Firmen mit Kunden per Whatsapp und Co. zu kommunizieren

Kölner Start-up hilft Firmen mit Kunden per Whatsapp und Co. zu kommunizieren

Köln 2011 haben Timoor Taufig und David Voswinkel Userlike gegründet. Inzwischen nutzen mehr als 2000 Unternehmen die Chat-Software. Die wird nun weiter angepasst – denn immer mehr Kunden wollen mit Firmen per Whatsapp, Threema und Co. kommunizieren.

Der Service im Online-Handel funktioniert im Grunde wie eine Speisekarte im Restaurant. Wer diese aufschlägt, wird in der Regel mehrere Gerichte zur Auswahl finden, um sich dann selbst zu entscheiden. Genauso läuft es bereits bei Bezahlvorgängen im Internet. Während der eine Kunde lieber per Rechnung zahlt, nutzt ein anderer lieber die Kreditkarte oder Online-Bezahldienste wie Paypal. In anderen Bereichen gibt es aus Sicht von Timoor Taufig hingegen Nachholbedarf – speziell der Kundenkontakt funktioniert häufig noch über E-Mail oder Telefon.