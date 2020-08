Tourismus in Zeiten der Krise : Urlaubsguru-Macher fordern neue Definition von Risikogebieten vom Auswärtigen Amt

Holzwickede Wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von sieben Tagen auf mehr als 50 pro 100.000 Einwohner steigt, gelten Tourismusregionen als gefährlich. In der Reisebranche gibt es jedoch Zweifel, ob die Berechnungen nicht die tatsächliche Situation falsch darstellen.

Die Macher des Reiseportals „Urlaubsguru“ kritisieren in einem Brief die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Die Geschäftsführer von Uniq, dem Unternehmen hinter der Marke Urlaubsguru, halten die Berechnungsgrundlage für falsch. halten. „Wenn die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ausschlaggebend für die Entscheidung zu weiteren Einschränkungen ist, dann müssen unserer Meinung nach auch Touristen, die die Einwohnerzahl in Urlaubsregionen zeitweise (deutlich) erhöhen, berücksichtigt werden“, heißt es in dem Brief, von Uniq, dem Unternehmen hinter der Marke Urlaubsguru, der unserer Redaktion vorliegt.