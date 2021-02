Reform des Personenbeförderungsgesetzes : Uber-Chef kritisiert Bevorzugung von Taxis

Berlin Im Koalitionsvertrag haben sich CDU/CSU und SPD auf eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes geeinigt. Doch an den Vorschlägen gibt es Kritik – speziell von den Anbietern neuer Mobilitätsangebote.

Für Uber und Freenow wäre ein solches Gesetz ein herber Rückschlag – denn gerade die Rückkehrpflicht behindert sie, weil die eingesetzten Mietwagen theoretisch nach jeder Fahrt zum Betriebssitz zurückfahren müssen. Auch Justus Haucap hielte eine Abschaffung für sinnvoll. Der Ökonom verweist auf eine Untersuchung in Hamburg , wonach Taxifahrer 28 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Fahrten verbrächten, 72 Prozent aber mit dem Warten auf den nächsten Kunden. „Wenn es gelingen würde, die Auslastung auf 50 Prozent zu steigern, könnten die Unternehmen bei gleicher Bezahlung der Fahrer mehr erreichen“, so Haucap. Dabei könnten Algorithmen helfen – auch auch flexiblere Preise, wie sie Uber und Co. anbieten.

Doch speziell der US-Fahrdienstvermittler ist für viele ein rotes Tuch, weil er bzw. seine Mietwagen-Partner in der Vergangenheit immer wieder gegen geltende Rechte verstoßen haben – nicht nur in Deutschland. In Großbritannien hatte Uber in der vergangenen Woche eine juristische Niederlage vor dem Supreme Court hinnehmen müssen. Das Gericht urteilte, dass Uber-Fahrer nicht als unabhängige Unternehmer, sondern als Mitarbeiter behandelt werden müssen. Laut Uber betrifft das Urteil nur eine kleine Anzahl von Fahrern, weil man bereits Änderungen am Modell vorgenommen habe. In den USA hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr eine ähnliche Einstufung bei einer Volksabstimmung in Kalifornien nach einer massiven Lobbyschlacht gerade noch verhindern können.