Hotelsuchmaschine : Trivago-Gründer tritt nach 15 Jahren zurück

Trivago, Sky Office Düsseldorf, CEO Photo : Andreas Endermann. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Rolf Schrömgens hat die Hotel-Suchmaschine mit Studienfreunden aufgebaut und groß gemacht. Sein Abgang markiert eine Zäsur.

Am Ende war Rolf Schrömgens als Einziger übrig. Als erster ging Stephan Stubner nach nur wenigen Monaten, mit dem Schrömgens 2005 die Idee zur Hotel-Suchmaschine Trivago entwickelt hatte. Jahre später zogen sich auch Peter Vinnemeier und der etwas später eingestiegene Malte Siewert aus dem operativen Geschäft zurück. Nur Schrömgens, der machte weiter, trotz aller Probleme oder vielleicht auch deswegen.

Doch nun soll Schluss sein. Nach knapp 15 Jahren an der Spitze des Düsseldorfer Unternehmens zieht sich Schrömgens zurück. Der Jahreswechsel wird mit einem Führungswechsel einhergehen, nach dem zum ersten Mal in der Geschichte niemand mehr aus dem Gründerteam im Vorstand von Trivago sitzen wird. Schrömgens Job soll der bisherige Finanzvorstand Axel Hefer übernehmen, der Gründer selbst will in den Aufsichtsrat wechseln. „Es ist das Ziel jedes Gründers, ein Unternehmen und ein Team zu schaffen, das man guten Gewissens an die nächste Generation weitergeben kann“, sagte Schrömgens.

Info Schrömgens löst Zalando-Gründer ab Personal Der bisherige Finanzvorstand Axel Hefer löst Trivago-Chef Rolf Schrömgens ab dem 1. Januar 2020 an der Firmenspitze ab. Neuer Finanzvorstand wird Matthias Tillmann. Rolf Schrömgens übernimmt im Aufsichtsrat den Platz von Zalando-Mitgründer David Schneider. Geschäft Über die Plattform von Trivago können Kunden Hotelpreise vergleichen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, den Großteil in Düsseldorf.

Am Kapitalmarkt sieht man das offenbar anders. Da sorgten die vorgelegten Quartalszahlen und der Rücktritt des Gründers für Chaos. Nach Bekanntwerden stürzte die Aktie am Dienstag um zeitweise mehr als 20 Prozent ab. Seit 2016 ist das Düsseldorfer Unternehmen, das zu großen Teilen der Buchungsplattform Expedia gehört, an der New Yorker Börse Nasdaq notiert.

Doch so richtig glücklich wurde Trivago, das von Investoren zuvor kaum Geld eingesammelt hatte, dort bislang nicht. Wenige Monate nach dem Start hatte Schrömgens noch davon gesprochen, durch den Börsengang etwas mehr Freiheit und Geschwindigkeit zu spüren. Immer wieder betonte er auch, dass er gar nicht so stark auf den Aktienkurs achte. „Ich kann die Erwartungen ja nicht beeinflussen. Ich kann nur dafür sorgen, dass das Geschäft gut läuft“, sagte er 2017 im Gespräch.

Doch zuletzt klang das anders. Ende September trat Schrömgens bei einer Podiumsdiskussion an der Hochschule Niederrhein in seiner Heimatstadt Mönchengladbach auf. Es ging um Führung im digitalen Zeitalter, als Schrömgens diesen Satz sagte: „Trivago ist leider kein Familienunternehmen mehr, sondern an der Nasdaq.“

An den gnadenlosen Kapitalmärkten ist das Modell Trivago seit dem Start zuletzt nicht besonders gut angekommen. Allein im vergangenen Jahr verlor das Papier knapp die Hälfte seines Wertes. Trivago ist an der Börse noch 1,2 Milliarden Dollar wert, bei der Erstnotiz 2016 war es mehr als drei Mal so viel.

Die Düsseldorfer haben mit Plattformen wie Booking.com große Konkurrenz, auch die Suchmaschine Google mischt immer stärker in dem Markt mit. Jahrelang hat Trivago den Umsatz durch hohe Marketingausgaben befeuert – mit Fernsehspots oder Google-Anzeigen. Das brachte Besucher auf die Seite, mehr Umsatz, aber auch hohe Verluste. 92 Prozent des Umsatzes gab Trivago in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres für Werbung aus. Ausgerechnet in der Phase, als Trivago im Düsseldorfer Medienhafen sein neues futuristisches Hauptquartier errichtete, rutschte das Unternehmen in die schwerste Krise seiner noch jungen Firmengeschichte.

Inzwischen hat das Management um Schrömgens und Hefer den Kurs gewechselt, die Werbung wurde heruntergefahren, dadurch stieg die Profitabilität. In den ersten neun Monaten des Jahres schrieb Trivago schwarze Zahlen, der Gewinn sank allerdings im vergangenen Quartal auf nur noch 300.000 Euro. Gleichzeitig ging der Umsatz jedoch stark zurück. Konnte man in den ersten neun Monaten 2018 noch 748 Millionen Euro umsetzen, waren es im gleichen Zeitraum ein Jahr später nur noch 682,5 Millionen Euro. Positiv formuliert, setzt Trivago sein Werbegeld jetzt effektiver ein. So lag die Quote der Werbeausgaben am Umsatz in den ersten neun Monaten 2019 bei 82 Prozent.

Damit schreibt Trivago seit nunmehr fünf Quartalen schwarze Zahlen. Axel Hefer soll diesen Prozess fortsetzen – und wieder für Wachstum sorgen. „Größe ist wichtig in diesem Geschäft“, sagte Hefer zuletzt in einem Interview: „Deshalb kann man sich nicht allein auf Profitabilität konzentrieren. Wir brauchen auch Umsatzwachstum.“ Entsprechend intensiv dürfte die Arbeit auf dem neuen Posten sein. Dennoch sagt Hefer, dass er sich auf die Aufgabe freue. Der Finanzvorstand kam 2016 vom Online-Möbelhändler Home24 zu Trivago und bereitete bereits den Börsengang mit vor. Genau wie Schrömgens und die anderen Trivago-Gründer hat auch Hefer an der Leipzig Graduate School of Management studiert.