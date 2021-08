Boxine wird mit 870 Millionen Euro bewertet : Tonieboxen-Erfinder soll im vierten Quartal an die Börse gehen

Marcus Stahl und Patric Faßbender haben das Unternehmen Boxine gegründet. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Düsseldorfer Unternehmen Boxine hatte bereits im Juni angekündigt, über einen sogenannten Spac an die Börse gehen zu wollen. Nun gab das Unternehmen Details bekannt.

Als Marcus Stahl im November 2020 gefragt wird, was bei Boxine für das kommende Jahr ansteht, da klingen die Aufgaben vergleichsweise bodenständig: Die Tonieboxen, mit denen das Düsseldorfer Unternehmen in Deutschland so große Erfolge gefeiert hat, sollen auch in Frankreich auf den Markt kommen. „Und natürlich müssen wir auch intern einiges neu justieren – wir haben ja allein 80 neue Leute eingestellt. Da muss man Prozesse anpassen, den Platz schaffen“, sagte Marcus Stahl damals: „Das klingt vielleicht etwas langweilig, aber muss ja auch gemacht werden.“

Rund neun Monate später ist endgültig klar, dass das Jahr 2021 in der kurzen, aber bereits ereignisreichen Geschichte der Düsseldorfer einen ganz besonderen Platz einnehmen wird: Am Montagabend kündigte das erst 2013 gegründete Unternehmen Boxine an, voraussichtlich im vierten Quartal über einen sogenannten Spac an die Börse gehen zu wollen – und das zu einer Bewertung von 870 Millionen Euro.

Bei einem Spac (einer Abkürzung für „Special Purpose Acquisition Company“) wird eine leere Firmenhülle an die Börse gebracht. Mit dem dabei eingenommenen Geld wird anschließend ein Unternehmen gekauft und so durch die Hintertür an die Börse gebracht. Das Modell ist umstritten. Für Unternehmen hat es den Vorteil, dass sie deutlich schneller an die Börse gehen können als bei einem klassischen Börsengang, dessen Vorbereitung oft Monate dauert. Umgekehrt befürchten Kritiker des Modells, dass die Verantwortlichen solcher Spacs keine geeigneten Firmen finden – und so auch nicht geeignete Unternehmen den Weg an die Börse finden.

Boxine konnte bislang immer starke Geschäftszahlen profitieren. Das Unternehmen wuchs rasant und war gleichzeitig profitabel. Das hatte schon früh das Interesse von Investoren geweckt. Im Juni hatte man dann bekanntgegeben, mit dem 468 Spac I über einen Zusammenschluss zu verhandeln. Nun konnte Vollzug gemeldet werden. Der Spac wird von Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert gesponsert, den Gründern des Risikokapitalgebers 468 Capital. Das Team kann im Start-up-Bereich auf eine jahrelange Erfahrung zurückblicken. Alexander Kudlich zählte beispielsweise über Jahre hinweg zu den wichtigsten Köpfen der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet. Aufsichtsratschef des 468 Spac I ist wiederum der frühere Vorstandschef des Duisburger Stahlhändlers Klöckner & Co., Gisbert Rühl. Gut möglich, dass er auch den Aufsichtsrat von Boxine SE, wie das Unternehmen nach dem Börsengang voraussichtlich heißen wird, leiten wird.

Klar ist schon jetzt, dass die beiden Gründer von Boxine, Marcus Stahl und Patric Faßbender, auch künftig die Geschäfte des Düsseldorfer Unternehmens leiten sollen. Das gab Boxine am Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt. „Nach dem Zusammenschluss mit 468 Spac können wir neue Märkte noch schneller als bisher erschließen sowie unser Angebot an Audioinhalten weiter ausbauen“, ließ sich Marcus Stahl in der Mitteilung zitieren.

Die Tonieboxen sind in den vergangenen Jahren zu einer der größten Erfolgsgeschichten in deutschen Kinderzimmern geworden. Patric Faßbender und Marcus Stahl hatten sich das Konzept der Lautsprecher-Würfel, auf die man kleine Figuren (“Tonies“) mit Hörspielen oder Kindermusik stellen kann, ausgedacht, nachdem sie immer wieder mit zerkratzten CDs in den heimischen Kinderzimmern zu kämpfen hatten.