Boxine : Toniebox-Erfinder setzen auf neuen Investor und Disney

Marcus Stahl und Patric Faßbender sind die Köpfe hinter der Toniebox. Foto: Endermann, Andreas (end)

Zwei Düsseldorfer Gründer haben mit dem Hörspiel-Würfel Toniebox die deutschen Kinderzimmer erobert. Nun planen sie den nächsten Schritt und erhielten dafür millionenschwere Unterstützung.

Patric Faßbender möchte die Zahl nicht kommentieren, aber natürlich weiß er, dass sie in Zukunft immer auftauchen wird, wenn es um sein Unternehmen geht: 300 Millionen Euro. Diese Summe soll die Industrieholding Armira laut dem Portal „Deutsche Startups“ für Anteile an der Düsseldorfer Boxine GmbH bezahlt haben. Sollte die Zahl auch nur annähernd stimmen, wäre es eines der spektakulärsten Geschäfte in der deutschen Gründerszene in den vergangenen Jahren – und dennoch werden sich viele zunächst fragen: Boxine Wer?

Der Unternehmensname ist tatsächlich weitgehend unbekannt, die Produkte der Düsseldorfer Gründer Marcus Stahl und Patric Faßbender haben allerdings zuletzt die Kinderzimmer der Republik erobert. Mit dem Lautsprecher-Würfel Toniebox, auf den man spezielle kleine Spielfiguren stellen kann, um Hörspiele und Musik zu hören, ist den Düsseldorfern die wohl erfolgreichste Innovation der vergangenen Jahre im Kinderspielzimmer gelungen.

Mehr als eine Million der farbigen Boxen wurden seit dem Start 2016 verkauft. Gleichzeitig wächst das Sortiment an verfügbaren Inhalten beständig: Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Bobo Siebenschläfer oder auch Jim Knopf – einen Großteil der Kinderzimmer-Helden gibt es inzwischen auch als Hörfigur. Entsprechend rasant entwickelte sich auch das Geschäft von Boxine. Der Umsatz soll sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr auf rund 120 Millionen Euro verdoppeln.

Und wie groß das Potenzial des Unternehmens generell ist, zeigt eine einfache Rechnung: Im Schnitt besitzt jeder Toniebox-Käufer inzwischen zehn Figuren. Acht bis neun weitere kommen laut Boxine aber jedes Jahr hinzu – zum Beispiel als Geschenk zu Geburtstagen oder Weihnachten. Jede Figur kostet zwischen 11,99 Euro und 14,99 Euro. Entwickelt sich das Geschäft also so weiter, macht Boxine allein mit diesen bereits bestehenden Kunden in den kommenden Jahren zwischen 96 und 135 Millionen Euro Umsatz. Und was es dann bedeuten würde, wenn Boxine drei, fünf oder gar zehn Millionen Haushalte als Kunden hätte, kann jeder selbst ausrechnen.

Es zeigt jedenfalls, welches Potenzial in dem Unternehmen schlummert, das bislang nur in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Irland und dem Vereinigten Königreich aktiv ist. Und vor rund einem Jahr reifte diese Erkenntnis auch in den Gründern. „Wir haben uns daher überlegt, wie wir uns aufstellen müssen, um die Potenziale zu nutzen“, sagt Patric Faßbender.

Dazu gehörte auch, den Gesellschafterkreis neu zu überdenken. Bislang bestand dieser aus strategischen Partnern und einer Mischung aus Freunden und Familie. So hielten etwa die Verlagsgruppe Oetinger, die renommierte Düsseldorfer Markenrechts-Kanzlei Arnold Ruess und die Familie Kraut, denen einst der Spielzeughersteller Schleich gehörte und in deren Produktion in Tunesien nun die Tonie-Figuren entstehen, Anteile an Boxine.

Für die Internationalisierung brauchte es jedoch andere Netzwerke – und Zugang zu mehr Kapital. Faßbender und Stahl holten sich die Hilfe der Beratung GCA Altium, die den Markt sondierte. Nach Informationen von „Deutsche Startups“ gab es am Ende 13 Interessenten für Boxine, deren Wahl jedoch auch die Münchner Industrieholding Amira fiel, hinter der eine Reihe wohlhabender Unternehmerfamilien steht. Sie kaufte den Altgesellschaftern die Anteile ab, Faßbender und Stahl bleiben jedoch als Gesellschafter und Geschäftsführer an Bord. Ein Ausstieg kam laut Faßbender nicht infrage: „Wir haben noch eine Menge vor.“

Schon länger denken die Gründer über den Schritt in die USA nach, für den man inzwischen auch einen starken Partner an der Seite hat. So wurde erst kürzlich die Kooperation mit dem Medienkonzern Disney bekannt. Die Tonies zu den Erfolgen „Das Dschungelbuch“ und „Der König der Löwen“ sind erst kürzlich in Deutschland erschienen – und dürften auch bei einem US-Publikum begehrt sein.