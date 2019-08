Ausbildungsnotstand in NRW : „Azubi NRW“ führt Betriebe und Auszubildende zusammen

Ausbildungsnotstand in NRW

Düsseldorf Auch im vergangenen Jahr blieben zum Ausbildungsstart in Nordrhein-Westfalen wieder einmal viele Lehrstellen unbesetzt. Schüler und Betriebe finden nicht immer zueinander. Das Stellenportal „Azubi NRW“ will Abhilfe schaffen.

Nach dem Abitur suchen viele junge Leute den beruflichen Erfolg an einer Universität und ziehen eine Ausbildung erst gar nicht in Betracht. Die Schüler, die sich dennoch für eine Ausbildung entscheiden, stehen vor der Wahl, welche die Richtige für sie ist. Zudem beschweren sich Schüler häufiger, dass die Berufsorientierung an den Schulen nur bedingt hilfreich ist oder die Zukunftspläne nur noch mehr verwirrt.