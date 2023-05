Wirtschaftsstudie Migranten sind Stützpfeiler für die deutsche Startup-Szene

Menschen mit Migrationshintergrund spielen einer Studie zufolge bei Startups in Deutschland eine wichtige Rolle. Etwa ein Fünftel der Firmengründer habe ausländische Wurzeln, ergab eine am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des deutschen Startupverbands und der Friedrich-Naumann-Stiftung. Innerhalb dieser Gruppe seien 58 Prozent nicht in Deutschland geboren. Deren Mehrheit sei entweder in der Jugend oder zum Studium ins Land gekommen. Lediglich etwa acht Prozent seien explizit für eine Unternehmensgründung in die Bundesrepublik gekommen.