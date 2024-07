Hohe Hürden Junge Menschen wollen gründen – tun es aber nicht

Dass 40 Prozent grundsätzlich an einer Gründung interessiert sind, hält Jugend-Experte Tobias Bürger von der Bertelsmann Stiftung zwar für ein gutes Zeichen. „Allerdings gehen viel weniger diesen Schritt und gründen auch tatsächlich“, sagt er. Und das sei ein Problem. Dem Global Entrepreneurship Monitor 2023 zufolge gründe in Deutschland nur knapp jeder Sechste zwischen 18 und 24 Jahren ein Unternehmen. „Das Potenzial für junges Unternehmertum in Deutschland wird noch zu selten gehoben. Daher müssen wir die Hürden besser erkennen und abbauen, die junge Menschen am Gründen hindern“, sagt Bürger.