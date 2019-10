Nachrichten-Ticker : Gründer-Ticker: Frank Thelen investiert in Logistik-Start-up

Freigeist (Bonn): Investor Frank Thelen steigt beim Münchner Logistik-Start-up Smartlane ein. Thelen investiert über seinen Risikokapital-Fonds Freigeist nach Informationen des "Handelsblatts" einen hohen einstelligen Millionenbetrag. Es handele sich dabei, so die Zeitung, um das höchste Einzelinvestment, das Thelen jemals getätigt hat. Laut Handelsregister hält Freigeist nun 20 Prozent am Unternehmen, das damit auf eine Bewertung von rund 50 Millionen Euro käme.



Smartlane hat eine Software entwickelt, mit der sich Flotten effizienter steuern lassen. Algorithmen können dabei anhand verschiedener Faktoren die idealen Touren berechnen. Zu den Kunden des 2015 gegründeten Start-ups gehören unter anderem die Düsseldorfer Metro-Gruppe und die Deutsche Bahn. "Der Kundenstamm von Smartlane spricht für sich: Das Produkt funktioniert und das Potenzial ist enorm", sagt Frank Thelen.



Thelen wurde durch die Gründershow "Die Höhle der Löwen" deutschlandweit bekannt, hatte seine Drehtage für die aktuell beim Sender Vox laufenden Staffel allerdings etwas reduziert, um sich wieder verstärkt um Investments im Technologie-Bereich kümmern zu können. So ist Freigeist unter anderem am Flugtaxi-Unternehmen Lilium Aviation und am Energiespeicher-Start-up Kraftblock beteiligt.