Wegen Telefonat mit Fanta-4-Rapper Smudo : Start-ups ärgern sich über Armin Laschet wegen QR-Code-App

Armin Laschet spricht bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Der Ministerpräsident macht sich für einen Einsatz der App Luca zur Kontakterfassung per QR-Code in Restaurants, Theatern oder anderen Einrichtungen stark. Viele etablierte Anbieter sind sauer über die einseitige Werbung – denn ähnliche Angebote gibt es seit Monaten.

Wenn es um neue Wege in der Pandemie-Bekämpfung geht, greift NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auch gerne mal selbst zum Telefonhörer. Er habe am Dienstag mit dem Hip-Hop-Musiker Smudo von den Fantastischen Vier telefoniert, erzählte der CDU-Politiker am Dienstag. Die Band hat zusammen mit anderen Kulturschaffenden und einem Berliner Start-up die Corona-App „Luca“ entwickelt. Damit soll die Dokumentationspflicht der Kontakte in Restaurants und Kulturstätten erleichtert werden. Anstatt von „Zettelwirtschaft“ werde bei „Luca“ ein QR-Code genutzt, sagte Laschet.

Was nach technologischer Innovation klingt, ist in Deutschland schon seit Monaten im Einsatz – nur hat das den Ministerpräsidenten offenbar nicht wirklich interessiert. „Sie wollen NRW bei der Digitalisierung unterstützen?“, schreibt der Kölner Digitalunternehmer Jan Kus im Karrierenetzwerk Linkedin in einem offenen Brief an Laschet: „Dann unterstützen Sie doch die Start-ups, die seit Monaten für Sie schuften, um mit Ihnen die Pandemie zu bekämpfen. Und das auf eigene Kosten.“ Man habe bereits im Mai 2020 versucht, Laschet, den Landtag sowie NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zu kontaktieren. „Ohne jegliche Resonanz“, schreibt Kus. Immerhin: Inzwischen gibt es Kontakt zum NRW-Wirtschaftsministerium.

Kus ist Geschäftsführer der Kölner Digitalagentur Railslove. Gemeinsam mit Partnern wie der Bochumer Agentur 9Elements hat er bereits im vergangenen Jahr die Recover-App entwickelt, mit der sich Kontaktdaten elektronisch erfassen lassen. Nutzer müssen dafür lediglich am Eingang eines Restaurants, Theaters oder Bar einen QR-Code scannen. Anders als bei der Luca muss dafür keine App auf dem Smartphone installiert werden, die Erfassung der Daten erfolgt über den Browser. In Brühl will der Verein „Brühl digital“ das System allen Gastronomen in der Stadt kostenlos zur Verfügung stellen, in Bochum läuft aktuell eine Partnerschaft mit Recover an.

Und Recover und Luca sind nicht die einzigen Lösungen, die auf QR-Codes setzen: Das Angebot „Darfichrein.de“ entstand im vergangenen Jahr im Rahmen des „#Wirvsvirus“-Hackathons der Bundesregierung. Mehr als 2,5 Millionen Check-ins per QR-Code wurden über die Lösung nach eigenen Angaben abgewickelt. Das Angebot von Gastident kommt auf 1,8 Millionen Check-ins bei rund 2600 Unternehmen. Hinzu kommen weitere Anbieter wie Hygiene Ranger, Smart Meeting oder Kontakterfassung.de. „Durch den Einsatz dieser Lösungen werden Gesundheitsämter seit Monaten stark entlastet“, heißt es in einer Stellungnahme, die von den Unternehmen Darfichrein, Railslove, Hygiene Ranger und CoronaAssist:Presence unterzeichnet wurde.

In der Branche ärgert man sich darüber, dass sich Politiker nun so einseitig für Luca aussprechen. Der Vorwurf: Die App bekäme mehr Aufmerksamkeit, weil neben dem Prominenten Smudo auch noch das vom SAP-Gründer ins Leben gerufene Hasso-Plattner-Institut und die Bundesdruckerei beteiligt seien. SAP war auch schon für die millionenschwere Entwicklung der Corona-Warn-App ausgewählt worden.

„Die etablierten Anbieter haben ihre Lösungen an den gültigen Corona-Verordnungen ausgerichtet. Grund dafür ist, dass sie sich bereits im Einsatz befinden und die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten“, schreiben die Autoren um Jan Kus in ihrer Stellungnahme: „Smudo baut in der Zwischenzeit lieber Luftschlösser.“ So müssten Nutzer ihre Daten in der Luca-App extra freigeben. „Dies ist eine große Hürde“, heißt es.

Die Unternehmen aus der Stellungnahme sprechen sich nicht gegen die Luca-App aus, sie plädieren dafür, weiterhin auf den Wettbewerb verschiedener Anbieter zu setzen. „Die Strategie der Luca-App zielt darauf ab, sich als einzige Lösung zu positionieren und durch politisches Lobbying als zentral verordnete Lösung platziert zu werden“, heißt es in der Stellungnahme. Was es brauche sei vielmehr ein Portal, durch das die Gesundheitsämter zentral auf alle Kontakterfassungsangebote zurückgreifen könnten. An diesem Konzept arbeite ein Verbund verschiedener etablierter Anbieter. Das Portal werde den Gesundheitsämtern in den nächsten Tagen kostenfrei zur Verfügung gestellt.